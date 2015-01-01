Как записать образ на флешку в Windows 10. Бесплатные утилиты Rufus и Unetbootin

Необходимость записать образ Windows 10 или любой другой операционного системы (программы) на флешку (иначе говоря, USB накопитель) возникает у обычного пользователя компьютера нечасто. В интернете можно найти множество различных программ, хорошо справляющихся с этой задачей. Но как выбрать такую, которая будет лёгкой и скачать её оттуда, где гарантированно не будет вирусов и никаких других неприятных неожиданностей? Перепробовав множество вариантов, я для себя остановился на полностью бесплатных русифицированных утилитах Rufus или Unetbootin. Последняя больше заточена под запись образов операционных систем семейства Linux, но лично я умудрялся с её помощью даже записывать Windows 10 (это приходилось делать с техническими версиями «десятки» до официального релиза этой ОС 29 июля 2015 года - сейчас с чистой установкой Windows 10 всё намного проще).

Не устаю повторять, что качать программы и утилиты всегда нужно только из проверенных источников, которыми являются только официальные сайты. Кстати, на официальном сайте и только там вы всегда гарантированно найдете последнюю версию программы. Желательно посмотреть, есть ли статья о заинтересовавшей вас программе в Википедии. Наличие рассказа о программе в Википедии, конечно, не даёт 100%-ной гарантии её полной безопасности, но очень существенно снижает шанс наткнуться на что-то откровенно опасное. К тому же, именно в Википедии всегда можно найти ссылку на официальный сайт программы. Тот, кто с этим сталкивался, согласится со мной, что иногда невозможно в поисковике разобраться, какой сайт официальный, а какой нет. Статья в Википедии решает эту задачу отлично.

Утилита Rufus для записи образов на USB накопитель

Большинство специалистов утверждают, что именно Rufus - оптимальная программа для создания образов на флешке в Windows 10. Скачать утилиту Rufus можно на её официальном сайте. Почитать об этой программке можно в Википедии - правда, только на английском языке. Даже если Вы его (English) не знаете и гугл переводчиком не пользуетесь, то в любом случае наличие статьи в этой электронной энциклопедии всегда говорит в пользу того или иного ПО. Так что, пользоваться утилитой можно вполне смело.

Итак, заходим на официальный сайт (ссылка выше), прокручиваем вниз до большого заголовка «Загрузки» и выбираем или самую верхнюю ссылку (это последняя полная стабильная версия), или лучше вторую (версия Portable). Лично я использую вторую (портативную) версию, так как она запускается, но не устанавливается на компьютер.

Скачиваем утилиту и запускаем её (для пущей надёжности с правами администратора).

Настроек у Rufus довольно много. Разбираться с ними мы не будем и оставим всё, как есть. Если вы точно не знаете, за что отвечает тот или иной параметр, то лучше оставить их настроенными по умолчанию.

Всё, что нам надо сделать - это:

Выбрать флешку, на которую мы будем записывать образ. Выбрать сам образ, который мы хотим записать. Начать запись, нажав на кнопку «Старт».

Если Вы скачали портативную версию программы Rufus, то после окончания записи удалять её не нужно, так как она не устанавливалась на компьютер. Скачанный файл можно просто закрыть и удалить. А лучше сохранить на будущее в какой-нибудь папке - мало ли снова понадобится записать образ на флешку в своей Windows 10.

Утилита Unetbootin для записи образов на флешку

Теперь более подробно рассмотрим утилиту Unetbootin. Итак, скачиваем её с официального сайта. Для этого на указанной странице выбираем «Download (for Windows)».

Википедия о программе Unetbootin

Официальный сайт программы Unetbootin

После этого нас перекидывает на страницу скачивания, где спустя несколько секунд автоматически появляется окно, предлагающее сохранить файл на наш компьютер (если автоматом это не происходит, жмём ссылочку «direct link»).

Далее запускаем скачанный файл. Большое преимущество Unetbootin состоит в том, что это не программа, а утилита. То есть, её нет нужды устанавливать на компьютер. Она сразу запускается и полностью готова к работе. А после этого можно удалить файл и никаких следов её пребывания на компьютере не останется.

Кстати, Unetbootin - утилита, созданная специально для записи образов операционной системы Linux, но она отлично справляется и в работе с другими образами. Например, я уже говорил, что записывал даже образ Windows 10 на флешку с её помощью и потом успешно установил «десятку на свой компьютер рядом с «семёркой» второй системой именно с USB накопителя. Подробно об этом я рассказывал в статье Установка Windows 10 рядом с Windows 7 пошагово.

Запустив утилиту Unetbootin, мы вместо пункта «Дистрибутив» выбираем «Образ диска». (Если выбрать «Дистрибутив», то программа будет автоматически скачивать и записывать образ ОС Linux).

Затем мы находим через обозреватель (три точки) на своём компьютере образ Windows 10, который нам надо записать на флешку (или какой-то другой образ, который нам надо записать).

После этого нам остаётся только выбрать носитель - наш USB накопитель (флешку), на который мы запишем свой образ. В случае на картинке это диск «I».

Ну и, выполнив все вышеописанные действия, нажимаем ОК. Всё, наш образ записывается.